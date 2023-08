DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem com riscos para os dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro sobem com os mercados a verem probabilidades de os dados da inflação de Espanha e Alemanha, dados chave antes da reunião de meados de setembro do Banco Central Europeu, dizem estrategas de taxas do Citi. "O Citi Economics espera surpresas em alta do IHPC da Alemanha e Espanha esta quarta-feira, antes da divulgação dos dados da Zona Euro com um todo", dizem. "Estes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.