DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem; economia mostra fragilidade

(DJ Bolsa)-- As yields da dívida dos governos da Zona Euro sobem, mas mantêm-se longe dos máximos recentes perante os sinais cada vez maiores de que a economia está a deteriorar-se, diz Christoph Rieger, responsável de research de crédito e taxas do Commerzbank Research, numa nota. Num discurso na quinta-feira, Isabel Schnabel, membro do conselho do Banco Central Europeu, "parece ter abandonado alguma da sua postura hawkish"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.