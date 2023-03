DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem, espaço para vendas limitado

(DJ Bolsa)-- As yields dos governos da Zona Euro sobem esta quarta-feira, depois de os dados da inflação de Espanha e França terem ficado acima do esperado e terem mantido a pressão de venda nas obrigações, dizem analistas UniCredit Research numa nota. As yields das Bunds a 10 anos sobem para 2,713%. A yield das Bunds a 10 anos continua acima do pico do fim de 2022 a 2,58%, "o que abre a possibilidade a mais subidas no curto prazo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.