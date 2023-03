DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem; mercado aposta na subida de taxas

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro sobem no início desta sexta-feira, com a subida da inflação subjacente da Zona Euro em fevereiro a levar os mercados a apostar em taxas de juro do Banco Central Europeu mais elevadas, dizem analistas numa nota. Com os dados da Zona Euro, incluindo os números da inflação na quinta-feira, apontam para um reforço das pressões de preços, o RBC Capital Markets elevou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.