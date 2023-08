DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem; mercado prevê taxas altas

(DJ Bolsa)-- As yields dos governos da Zona Euro sobem esta segunda-feira, com a fragilidade das obrigações globais a continuar enquanto os mercados se mentalizam com a perspetiva de taxas de juro mais altas por mais tempo, dizem analistas do Deutsche Bank Research numa nota. "De uma forma geral, as obrigações globais perdem terreno há cinco semanas seguidas e os Treasurys estão novamente no vermelho para o total do ano", dizem.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.