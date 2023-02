DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem; Powell vê longa luta contra a inflação

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro estão a subir esta quarta-feira, depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ter confirmado as perspetivas de mais subidas de taxas para conter a inflação. "O presidente da Fed manteve a mensagem da reunião da semana passada (…) (podem ser necessárias mais subidas de taxas, o processo desinflacionista começou, mas com um longo e sinuoso caminho pela ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.