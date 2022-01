DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos a 0% têm valor

(DJ Bolsa) -- Com as yields a subir acima de 0% na quarta-feira, as Bunds a 10 anos oferecem algum valor para os investidores, dizem estrategas de taxas do ING. "A linha zero é um nível psicológico onde alguns podem ver algum valor novamente -- ou pelo menos não veem penalizações -- por isso uma pausa na subida não surpreenderia", dizem. Pode vir também algum alívio do facto de, depois dos leilões desta ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone