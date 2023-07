DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos a 2,5% são oportunidade de investimento

(DJ Bolsa)-- Qualquer venda das obrigações alemãs a 10 anos para uma yield de cerca de 2,5% é uma oportunidade para apostar longo nas Bunds já que as yields devem descer, referem estrategas da TD Securities numa nota. "A nossa visão de equipa é que a duration se situe em torno de 2,2-2,4%", referem. Os estrategas esperam que os movimentos dos preços antes da reunião do BCE da próxima semana sejam mais impulsionados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.