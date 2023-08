DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos acima de 2,5% com valor na duration

(DJ Bolsa)-- Há valor em comprar duration progressivamente quando as yields das Bunds a 10 anos superarem o nível de 2,50%, e somar longo nas quedas, referem os estratega de taxas do Société Générale numa nota. "A curva da yield do EUR tem margem para inverter mais na parte curta da curva, enquanto a parte longa inicia uma acentuação progressiva", referem. Os estrategas têm como alvo uma volatilidade mais baixa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.