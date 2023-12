DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos caem abaixo de 2%

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos caíram abaixo de 2% pela primeira vez desde o final de março, segundo dados da Tradeweb. Isto é um reflexo das expectativas nos mercados monetários de cortes robustos de taxas de juro por parte do Banco Central Europeu no próximo ano, uma vez que a inflação está a abrandar e a economia deve estar a enfraquecer-se. As yields das Bunds a 10 anos descem cerca de 2 pontos base para 1,998%.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.