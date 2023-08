DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos com dificuldades em encontrar direção

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos têm apresentado dificuldades em encontrar direção dentro de um intervalo entre 2,20% e 2,60%, referem analistas do MUFG. O recuo das expectativas dos investidores sobre as taxas de juro do Banco Central Europeu ajudou a manter as yields das Bunds dentro desse intervalo, escrevem os analistas numa nota, retirando a previsão de um aumento das taxas do BCE em setembro. "O principal risco para esta visã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.