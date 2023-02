DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos com riscos de subida

(DJ Bolsa)-- A Generali Investments Partners defende uma abordagem altamente cautelosa e tática nesta fase, com uma postura tática que prevê as yields das Bunds num intervalo entre 2% e 2,5%, com riscos de subida, diz Mauro Valle, responsável de rendimento fixo, numa nota. "Mantemos uma visão negativa sobre o curto prazo da curva da yield, dado que a yield das Bunds a dois anos se alinham com as taxas de juro oficiais de 2,5%, que devem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.