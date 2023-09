DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos devem cair até final do ano

(DJ Bolsa)-- A probabilidade de as taxas de juro do BCE terem atingido o pico depois do aumento de 25 pontos base de quinta-feira dá margem para uma queda das yields das Bunds até ao final do ano, refere Jamie Searle, estratega de taxas do Citi, numa nota. "O mercado acredita certamente que este é o pico e vai em breve testar o desconto de cortes de taxas em 2024", refere. Os analistas do Citi esperam 100 pontos base de cortes do BCE em 2024,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.