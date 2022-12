DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos devem cair em 2023

(DJ Bolsa)--O HSBC está levemente otimista nas obrigações soberanas da Zona Euro para 2023, por contraste com a visão tática mais pessimista, disseram os estrategas Chris Attfield e Melissa McCallum, que preveem que as yields das Bunds a 10 anos caiam para 1,50% até ao final de 2023 e para 1,00% até o final de 2024. A queda poderá dever-se "ao relacionamento histórico de longo prazo com as obrigações dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.