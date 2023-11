DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos devem cair nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos devem mover-se em direção a 2,50% nos próximos seis meses, refere Evelyne Gomez-Liechti, estratega multiativos do Mizuho, numa nota. A tendência descendente deve ser motivada pelas expectativas do mercado de cortes das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, assinala. "Os mercados vão continuar a pensar em cortes, que devem suportar a procura das Bunds", refere. O Mizuho espera que o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.