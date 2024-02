DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos devem fechar 2024 em 2,00%

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos devem terminar 2024 em 2,00%, afirma a equipa de estrategas de taxas da Natixis Research, confirmando a previsão anterior. Depois de ter caído abaixo de 2,00% no final de 2023, a yield do segmento a 10 anos regressou aos 2,15% no final de janeiro, num movimento de subida, afirmam em nota. "Esta tendência é essencialmente explicada pela emissão abundante nos mercados primários em janeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.