DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos em máximos de mais de 10 anos

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos alcançaram um máximo desde 2011 na fase inicial da sessão desta terça-feira, de acordo com dados da Refinitiv. "A tendência de queda das yields das Bunds que tem sido dominante desde o início do ano inverteu", dizem analistas do Landesbank Baden-Wuerttemberg numa note. Isto deve-se ao fim das expectativas de um fim célere das subidas de taxas do Banco Central Europeu e da Reserva ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.