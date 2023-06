DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos não devem subir para 2,75% ou mais

(DJ Bolsa)-- Houve poucas novidades na decisão de política monetária do Banco Central Europeu de quinta-feira que possam abrir a porta a que as yields das Bunds a 10 anos subam para 2,75% ou mais, dizem Rohan Khanna e Max Kitson, estrategas de taxas do Barclays, numa nota. "Para este desfecho materializar-se com base em fatores domésticos, o desconto da taxa terminal do BCE teria de superar significativamente os 4%, o que não é ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.