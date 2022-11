DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos pode ficar acima de 2% esta semana

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos podem continuar a negociar em torno do nível de 2% esta semana, dizem estrategas de taxas do ING numa nota, argumentando a favor da venda com yields abaixo desse nível. "Temos uma tendência de venda abaixo desse nível", diz a equipa de estrategas de taxas do banco. Acreditam que a queda das taxas de recompra quando os pagamentos das operações de refinanciamento de longo prazo direcionadas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.