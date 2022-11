DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos podem cair daqui a três meses

(DJ Bolsa)-- O DZ Bank prevê uma ligeira tendência descendente das yields das Bunds a 10 anos num horizonte de três meses, diz a analista Birgit Henseler numa nota. "A queda dos indicadores de confiança em resultado do forte abrandamento pode limitar a subida das yields das Bunds que se tem visto nos últimos meses", diz, prevendo que as yields da Bunds a 10 anos negoceiem a 2,10% daqui a três meses. Os analistas do DZ Bank ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.