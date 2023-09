DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos podem cair no 4T

(DJ Bolsa)-- O Citi Research reitera a visão bullish da duration para as Bunds até ao final do ano, prevendo que as yields das Bunds a 10 anos caiam para 2,25% no quarto trimestre, diz o estratega de taxas Jamie Searle, numa nota. "A nossa previsão de 2,25% [para as Bunds a 10 anos] no 4T23 é indiferente à decisão ainda demasiado renhida para conhecer do Banco Central Europeu em setembro", diz. Uma pausa ligeiramente antecipada,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.