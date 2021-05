DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos podem ficar positivas em julho

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos podem voltar a ficar positivas em julho de 2021, diz Guenther Scheppler, analista do DZ Bank. Identificando três tendências de subida nos últimos meses, diz que apesar de as tendências terem declives diferentes, chegam à mesma conclusão. "As yields das Bunds estão a subir acentuadamente para ultrapassar o marco de 0%", diz. As yields das Bunds a 10 anos avançam 5,5 pontos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

