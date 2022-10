DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos podem testar 2,80% no 1T23

(DJ Bolsa)-- Os estrategas de taxas do Société Générale subiram as previsões para as yields das Bunds a 10 anos, projetando que alcancem os 2,80% no início de 2023, devido à persistência da inflação, de acordo com uma nota do banco. "Inflação persistente sugere taxas do Banco Central Europeu 'mais elevadas por mais tempo'", dizem. A análise do banco também sugere que as yields ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.