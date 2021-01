DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos presas em intervalo curto

(DJ Bolsa)-- O JP Morgan prevê que as yields das Bunds a 10 anos negoceiem dentro de um intervalo de -0,60% a -0,45% nas próximas semanas. Os analistas do banco destacam mais estímulos nos EUA, a remoção do risco do Brexit e o aumento sazonal da oferta, que em conjunto impulsionaram as yields de longo prazo. Por outro lado, as yields das Bunds recuam devido ao aumento dos receios em torno das elevadas taxas de infeção de Covid-19 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

