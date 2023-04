DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos sinalizam possível aterragem suave

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos refletem um cenário de aterragem suave ou de uma continuação da restrição monetária, com uma recessão numa fase posterior, referem os analistas do JPMorgan Fabio Bassi e Elisabetta Ferrara numa nota. "Em termos de avaliações das Bunds notamos que os níveis atuais da yield (2,30-2,35%) estão a descontar mais um cenário de aterragem suave, com menos necessidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.