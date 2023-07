DJ MARKET TALK: Yields das Bunds a 10 anos sobem após dados da Alemanha

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro sobem esta quinta-feira, uma vez que as novas encomendas nas fábricas alemãs aumentaram mais do que o esperado em maio, enquanto as minutas da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira mostraram um FOMC dividido até certo ponto, disseram analistas. "As minutas da reunião de junho do FOMC mostrou um certo grau de divisão dentro do FOMC sobre a decisão de interromper os aumentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.