DJ MARKET TALK: Yields das Bunds caem após BCE aumentar taxas em 75 pontos base

(DJ Bolsa)-- As Bunds recuperam, levando à descida das yields, depois da subida esperada de 75 pontos base das taxas de juro do Banco Central Europeu, o que acompanha os crescentes receios sobre o outlook económico da Zona Euro. A yield das Bunds a 10 anos cai cerca de 2 pontos base para 2,102% depois da decisão das taxas, face a 2,193% anteriormente. "Na atual conjuntura de uma recessão iminente e uma incerteza elevada, a normalizaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.