DJ MARKET TALK: Yields das Bunds com dificuldades em manterem-se acima de 2,5%

(DJ Bolsa)-- Se não houver um desafio significativo ao desconto da taxa terminal do Banco Central Europeu de 4%, será difícil para as yields das Bunds a 10 anos continuarem acima de 2,5%, refere o estratega de taxas do Barclays Rohan Khanna numa nota. "Contudo, as yields das Bunds quebraram realmente o recente intervalo para negociarem em alta de até 2,65%, o que consideramos ter-se devido em grande medida a uma série de fatores globais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.