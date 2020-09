DJ MARKET TALK: Yields das Bunds da Alemanha podem subir em 2021

(DJ Bolsa)--O DZ Bank, que antecipa uma subida "muito limitada" das yields das Bunds para o que resta de 2020, vê potencial para níveis de yields moderadamente mais elevados no próximo ano. Um fator impulsionador será o impacto positivo esperado do Fundo de Recuperação da UE sobre o crescimento económico, mesmo com a aprovação do Parlamento Europeu ainda pendente, disse o analista do DZ Bank, Christian Reicherter.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

