DJ MARKET TALK: Yields das Bunds devem cair em 2024

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds têm o potencial para cair em 2024, uma vez que os cortes de taxas de juro vão intensificar-se na segunda metade do próximo ano, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank Research, numa nota. "Uma vez que as taxas de juro devem cair até ao fim de 2024, e a especulação sobre os cortes se deve intensificar na segunda metade do ano, vemos potencial de descida das yields das Bunds", diz numa nota....