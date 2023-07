DJ MARKET TALK: Yields das Bunds devem cair em julho

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds devem cair em julho, conduzidas pela deterioração dos dados macroeconómicos da Zona Euro, a avaliação no curto prazo com uma taxa de depósito terminal do Banco Central Europeu em 4% já descontada e o caminho de queda da oferta a alimentar a sazonalidade do verão, disse o Morgan Stanley. O banco vê um retorno potencial próximo ao lado inferior do intervalo de negociação de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.