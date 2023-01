DJ MARKET TALK: Yields das Bunds devem subir no 1T

(DJ Bolsa)-- Os investidores devem considerar manter apostas curtas nas Bunds, dizem os estrategas de taxas do Société Générale numa nota. Os estrategas destacam mais subidas de taxas por parte dos bancos centrais e esperam que as yields continuem a aumentar. "As subidas elevadas de taxas terminaram, mas estamos longe de uma viragem da política monetária", dizem. Dada a oferta mais elevada que o esperado de obrigaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.