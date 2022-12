DJ MARKET TALK: Yields das Bunds disparam com planos de financiamento para 2023

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Alemanha disparam depois de a agência de finanças do país ter divulgado os planos para 2023. A yield das Bunds a 10 anos sobe cerca de 5 pontos base para cerca de 1,950%, de acordo com a Tradeweb, tendo negociado nos 1,923% anteriormente. A Agência de Finanças da Alemanha sinalizou um volume total de emissões de ativos federais -- incluindo obrigações indexadas à... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.