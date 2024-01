DJ MARKET TALK: Yields das Bunds, euro ignoram dados fracos do Ifo

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Alemanha e o euro mostram pouca reação aos dados mais fracos do que o esperado do índice de sentimento empresarial alemão Ifo, continuando em alta ligeira esta quinta-feira. O índice Ifo da Alemanha foi de 85,2 pontos em janeiro, abaixo da previsão de 86,6 pontos numa sondagem do The Wall Street Journal a economistas e também abaixo da leitura de dezembro de 86,3 pontos.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.