DJ MARKET TALK: Yields das Bunds podem subir, mercados reduzem expectativas de cortes

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos devem subir nas próximas semanas, pois os mercados podem ter de reduzir as expectativas de cortes de taxas do Banco Central Europeu, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank Research, numa nota. O DZ Bank Research está significativamente mais cauteloso sobre os cortes de taxas do BCE do que os mercados monetários porque não vê a inflação cair ao mesmo ritmo, diz. "Desta forma prevemos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.