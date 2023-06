DJ MARKET TALK: Yields das Bunds presas num intervalo entre 2,25%-2,50%

(DJ Bolsa)-- Nas últimas semanas, o mercado de taxas movimentou-se de forma previsível e permaneceu dentro dos intervalos, com as yields das Bunds a 10 anos presas entre 2,25% a 2,50% e o Jefferies tem aproveitado nessa faixa para negociar, disseram economistas do banco. A tendência do banco é para continuar a usar qualquer venda para estabelecer posições longas em Bunds a 10 anos, comprando os títulos quando as yields atingem 2,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.