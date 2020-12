DJ MARKET TALK: Yields das Bunds recuam devido a atrasos na entrega de vacinas

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos recuam 1 ponto base para -0,57%, segundo a Tradeweb, após as notícias de que a implementação da vacina da Pfizer/BioNTech sofreu atrasos na Europa. A Pfizer/BioNTech adiou a entrega de novos lotes da vacina a oito países europeus, incluindo Espanha e Alemanha, devido a problemas de controlo de temperatura. Estas notícias acontecem numa altura em que os casos da nova variante de coronaví... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

