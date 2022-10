DJ MARKET TALK: Yields das Bunds sobem antes da reunião do BCE

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro sobem esta quinta-feira, mas os movimentos estão contidos antes da decisão do Banco Central Europeu, onde se espera um aumento de 75 pontos base da taxa de juro. "Não há dúvida de que, a cada subida dos juros e a cada reunião, há uma atenção crescente a ser dada à possibilidade de haver alguma sugestão que permita uma interpretaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.