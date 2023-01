DJ MARKET TALK: Yields das Bunds têm margem para subir no curto prazo

(DJ Bolsa)-- Os estrategas de taxas do Citi atualizaram as suas previsões para as yields das Bunds, tornando-se mais bearish no curto prazo. "Uma taxa terminal ligeiramente mais baixa do BCE do que está descontado atualmente que é também ligeiramente persistente combina com a nossa previsão de uma queda dos spreads de swap (...) fazendo os 2,55% para as yields das Bunds o nosso alvo de curto prazo", refere o estratega Jamie Searle ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.