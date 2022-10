DJ MARKET TALK: Yields das gilts a 10 anos devem manter-se acima de 4%

(DJ Bolsa)-- As yields das gilts a 10 anos devem manter-se acima de 4% enquanto os mercados antecipam que o Banco de Inglaterra, ou BOE, vai subir as taxas de juro acima de 5% antes de meados de 2023, sobretudo devido à incerteza política no Reino Unido, dizem analistas do ING. O BOE pode não ter informação suficiente sobre o plano orçamental do governo antes da reunião de política monetária de 3 de novembro, dizem. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.