DJ MARKET TALK: Yields das Gilts caem com planos do BOE para comprar dívida

(DJ Bolsa)-- As yields das Gilts caem depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter anunciado que vai comprar temporariamente obrigações soberanas do Reino Unido de longo prazo a partir de 28 de setembro numa tentativa para restaurar as condições ordeiras do mercado. A yield das Gilts a 10 anos recua 30 pontos base para 4,108%, face a cerca de 4,552% antes do anúncio de acordo com a Tradeweb. "As compras serão realizadas em qualquer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.