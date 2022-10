DJ MARKET TALK: Yields das gilts disparam com BOE a manter prazos das compras

(DJ Bolsa)-- As yields das gilts atingem máximos de vários anos esta quarta-feira e os analistas dizem que podem subir mais depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter confirmado que vai manter o prazo de sexta-feira para terminar a intervenção de compra de obrigações. "As taxas de longo prazo do Reino Unido já quebraram novos máximos esta tarde e outra subida nos próximos dias parece inevitável", escreve ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.