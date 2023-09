DJ MARKET TALK: Yields das obrigações com subida limitada se BCE mantiver taxas

(DJ Bolsa)-- A MFS Investment Management espera que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de juro e isto deve limitar o movimento ascendente nas obrigações centrais da Zona Euro, refere Peter Goves, diretor de research de dívida soberana de mercados desenvolvidos da firma. "Por agora, o BCE deveria colocar um limite no nível até onde as taxas centrais em euros poderão subir e ter um desempenho inferior transversal ao mercado"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.