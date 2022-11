DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro aceleram

(DJ Bolsa)--As yields das obrigações da Zona Euro estão a negociar em alta, com o foco do mercado na reunião da Reserva Federal dos EUA, na qual se prevê um aumento da taxa de juro de 75 pontos base. Esse aumento está totalmente incorporado e, consequentemente, os mercados vão olhar para eventuais pistas sobre a trajetória futura da política, disseram os analistas. "Após o que seria o quarto aumento sucessivo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.