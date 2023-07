DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro caem após inflação dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A queda das yields das obrigações da Zona Euro acelera depois de a inflação dos EUA ter ficado abaixo do esperado em junho. A inflação principal abrandou para 3,0% face a 4,0%, abaixo das expectativas dos economistas de 3,1% e o ritmo mais lento em mais de dois anos. As yields das Bunds a 10 anos descem para 2,589%, enquanto as yields das BTP italianas equivalentes recuam para 4,324%. (emese.bartha@wsj.com)

