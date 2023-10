DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro cedem parte dos ganhos após Ifo

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro cedem parte dos ganhos anteriores, depois de o índice de clima empresarial Ifo da Alemanha ter atingido os 86,9 pontos em outubro, acima dos 85,9 esperados pelos analistas consultados pelo The Wall Street Journal. As yields das Bunds a 10 anos recuam para 2,833%, de acordo com a Tradeweb. (emese.bartha@wsj.com)

Traduzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto (GSA; EMC)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...