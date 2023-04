DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro devem enfrentar pressão

(DJ Bolsa)--A UniCredit Research prevê um total de 75 pontos base de novos aumentos das taxas de juro do Banco Central Europeu, o que vai pressionar as yields das obrigações soberanas da Zona Euro, mas não para níveis tão altos quanto no início de março, disse Francesco Maria Di Bella, estratega de ativos de rendimento fixo do UniCredit Research. "Devido a um aumento acumulado de 75 pontos base das taxas de depósito ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.