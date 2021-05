DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro devem subir no curto prazo

(DJ Bolsa)-- O Barclays espera que as yields das obrigações da Zona Euro continuem a progredir nas próximas semanas. O motivo é a ansiedade em torno da função de reação do BCE e a melhoria do outlook económico da Zona Euro, referem estrategas de taxas do Barclays. Também veem margem para um amplo alargamento dos spreads das obrigações da Zona Euro depois de um cash flow favorável no final de abril e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

