DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro recuam após dados do PIB

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas da Zona Euro reduziram parte das perdas anteriores após a notícia de que a economia do bloco entrou em recessão técnica no primeiro trimestre de 2023. O PIB do primeiro trimestre foi revisto para uma contração de 0,1% face a uma primeira estimativa de crescimento de 0,1%, enquanto a previsão de 0,0% para o 4T de 2022 também foi revista para uma queda de 0,1%, disse o Eurostat. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.