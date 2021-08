DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro recuam após minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro seguem em queda ligeira esta quinta-feira, depois de as minutas da reunião da Reserva Federal dos EUA de julho indicarem que as compras de ativos devem abrandar este ano. "A redução efetiva das compras pode então começar no 4T numa contrapartida para os membros dovish da Fed", dizem analistas do KBC. A data concreta de início e o ritmo exato da redução da ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone